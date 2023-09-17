Співачка зараз спільно з її командою працює над вирішенням ситуації з організаторами заходу.

Тренер, яка бере участь у шоу "Голос країни-13", Надя Дорофєєва, раптово змушена була скасувати свій сольний концерт у Відні лише за кілька годин до його початку.

Це несподіване оголошення про перенесення заходу артистка розмістила у своїх Instagram Stories, що викликало розчарування серед її шанувальників. З жалем Надя Дорофєєва розповіла, що причиною відміни стало порушення технічного обладнання, необхідного для проведення концерту.

Дорофєєва пояснила, що організатори заходу не змогли надати необхідну апаратуру, включаючи мікрофони та відповідні кабелі, на момент її прибуття на концертний майданчик.

"У нас повністю не виконаний технічний райдер. Це означає, що ми просто не повинні звучати. ​​Навіть мікрофонів моїх немає, кабелів немає, якими ми можемо все підключити. Боже, який це треш!" - З обуренням висловилася Дорофєєва.

Раніше Надя Дорофєєва, перебуваючи у червоному кріслі тренера «Голос країни», влаштувала розбірки з колегою та іншим тренером. Справа в тому, що учасник відомого дуету Dobryva, Едгар Енокян, прийняв виклик та виступив на сцені "Голосу країни-13". При перших нотах його виступу, Надя Дорофєєва та Іван Клименко натиснули на червоні кнопки, виявивши бажання бути його наставниками.

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