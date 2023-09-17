Багаторазова учасниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова на прикладі з власного життя розповіла, яким має бути чоловік.

На своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" розповіла, що в її житті значну роль завжди відігравав батько.

Ілона Гвоздьова поділилася, що саме батько навчив її любити спорт, відвів на танці, перевіз сімʼю з села в місто, з дитинства привчав до праці, купував їй жіночі енциклопедії і вчив рахувати та заробляти гроші.

"Звісно, моя мама то була, є і буде моєю душею, але батько дав мені все і приготував мене вже в мої 18 років до самостійного і дорослого життя. Коли зараз я маю вже своїх дітей ,то дуже часто згадую свого батька і тільки но зараз починаю розуміти його вислови, манеру виховання і турботу про нас", — зізнається Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова наголосила, що матір ніколи не зможе замінити батька і дати дітям все те, що має виключно чоловік-батько, а гроші ніколи не зможуть замінити спілкування, довіру і любов.

"Особисто я вважаю, що чоловік-батько це не тільки про забезпечення сімʼї фінансово, перш за все - це сильний та надійний тил для дітей, це приклад чоловіка для доньки, бо вона дивиться на батька і колись буде шукати такі самі риси в чоловіку, це приклад для сина, яким чоловіком він має зростати і як поводити себе з жінками і в кінці кінців це відчуття саме любові, спілкування і турботи, ось ким має бути батько!", — додала Ілона Гвоздьова.

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