Артист "Квартал 95" Юрій Великий, який до повномасштабного вторгнення прославився пародіями на президента Володимира Зеленського, тепер робить гумористичні відео про важливі політичні та суспільні події.

Цього разу Юрій Великий із "Квартал 95" опублікував на своєму YouTube-каналі нову пародію на Нестора Шуфрича, якого напередодні відправили під арешт за підозрою в державній зраді (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Зірка "Квартал 95" висміяв поведінку скандального політика під час обшуків СБУ в його маєтку.

"У п'ятницю 15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича. У нардепа, якого перевіряють на причетність до державної зради, виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Загалом багато всього цікавого ☺️ Вашій увазі - пародія на те, як проходив обшук 😁", — пише зірка "Квартал 95" Юрій Великий під відео.

Українці в коментарях оцінили нову пародію та підтримали Юрія Великого з "Квартал 95":

"Чудово, смішно, пародія схожа на справжнього шуфрича. Він по життю ідіот. 😂 Україна обов'язково переможе!";

"Юрій Великий – справжній український Самородок! Молодець, здоров'я Вам! У грудях болить від сміху;

"Чого ви не попередили..Я хоча б забрався звідси.." 😂😂😂 Фантастичні ляпи! Юрій палить по повній.. втім, як завжди!".

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Нагадаємо, зірки Квартал 95 не змогли стримати сліз просто на сцені.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.