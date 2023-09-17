Артист "Квартал 95" Юрий Великий, который до полномасштабного вторжения прославился пародиями на президента Владимира Зеленского, теперь делает юмористические видео о важных политических и общественных событиях.

В этот раз Юрий Великий из "Квартал 95" опубликовал на своем YouTube-канале новую пародию на Нестора Шуфрича, которого накануне отправили под арест по подозрению в государственной измене (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз). Звезда "Квартал 95" высмеял поведение скандального политика во время обысков СБУ в его особняке.

"В пятницу 15 сентября Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу. У нардепа, которого проверяют на причастность к государственной измене, обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. В общем много всего интересного ☺️ Вашему вниманию - пародия на то, как проходил обыск 😁", - пишет звезда "Квартал 95" Юрий Великий под видео.

Украинцы в комментариях оценили новую пародию и поддержали Юрия Великого из "Квартал 95":

"Отлично, смешно, пародия похожа на настоящего шуфрича. Он по жизни идиот. 😂 Украина обязательно победит!";

"Юрий Великий – настоящий украинский Самородок! Молодец, здоровья Вам! В груди болит от смеха";

"Чего вы не предупредили..Я хотя бы убрался отсюда.." 😂😂😂 Фантастические ляпы! Юрий жжет по полной.. впрочем, как всегда!".

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Напомним, звезды Квартал 95 не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.