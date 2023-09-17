Лемківську народну пісню "Ой, верше, мій верше", яка стала символом туги частини українського народу з карпатських Бескидів за втраченою батьківщиною, Джамала вперше виконала у 2009 році на міжнародному конкурсі в Юрмалі. Після перемоги на "Новій хвилі" композицію, яка дуже схожа за мотивами з кримсько-татарськими народними піснями, не можна було ніде послухати, хіба що на російських сайтах та в поганій якості.

Джамала вирішила, що це несправедливо і записала нову версію цієї пісні з новим аранжуванням та симфонічним оркестром. Про це він розповіла в ефірі "Сніданок з 1+1".

Як зізналася Джамала, тоді в 2009 році на "Новій хвилі" вона навіть не здогадувалася, наскільки важливо буде через 14 років згадати та відродити цю пісню знову. І ось у травні цього року "Ой, верше, мій верше" прозвучала на презентації альбому Джамали QIRIM у Національній опері у Києві спільно з Національним симфонічним оркестром України.

"Зараз ми видали її на всіх стрімінгових платформах, щоб ця пісня була, щоб вона жила. І мені здається, що це дуже важливо зараз, як ніколи, знову нагадувати про наші традиції, про нашу мову, про мелодійність мови, про те, наскільки глибока наша культура, наскільки вона давня, і наскільки вона багата», – емоційно розповіла Джамала.

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