Лемковскую народную песню "Ой, верше, мій верше" в, ставшую символом тоски части украинского народа из карпатских Бескидов по утраченной родине, Джамала впервые исполнила в 2009 году на международном конкурсе в Юрмале. После победы на "Новой волне" композицию, которая очень похожа по мотивам с крымско-татарскими народными песнями, нельзя было нигде послушать, разве что на российских сайтах и в плохом качестве.

Джамала решила, что это несправедливо и записала новую версию этой песни с новой аранжировкой и симфоническим оркестром. Об этом он рассказала в эфире "Сніданок з 1+1".

Как призналась Джамала, тогда в 2009 году на "Новой волне" она даже не догадывалась, насколько важно будет через 14 лет вспомнить и возродить эту песню снова. И вот в мае этого года "Ой, верше, мій верше" прозвучала на презентации альбома Джамалы QIRIM в Национальной опере в Киеве совместно с Национальным симфоническим оркестром Украины.

"Сейчас мы выдали ее на всех стриминговых платформах, чтобы эта песня была, чтобы она жила. И мне кажется, что это очень важно сейчас, как никогда, снова напоминать о наших традициях, о нашем языке, о мелодичности языка, о том насколько глубокая наша культура, насколько она древняя, и насколько она богатая", - эмоционально рассказала Джамала.

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