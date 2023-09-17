Тіна Кароль, популярна українська співачка, поділилася новим постом в Інстаграмі, показавши невеликий уривок із нового запису. Таким чином Кароль спробувала привернути увагу до музичної новинки і заразом змінила стиль.

«Сенси роблять нашу віру сильною, а справи – доблесними. Яка дивовижна природа України! Карпати – колиска наших традицій» – поділилася Тіна Кароль під спеціальним відео.

Заради цього артистка залізла в сіно і підібрала просте вбрання із сукнею та мінімумом деталей. У мережі вирішили прокоментувати по-своєму:

«Ого! Образ – сама ніжність; З такою політикою партії на виборах тебе робити нічого! Не підходить пісня до декорацій. Цілковито; Такий потужний голос і такий крихкий образ; Природа нашої рідної країни вражає своїми краєвидами; постаралася на славу» – ділиться Кароль.

Також Кароль показала моменти останніх виступів з молодими колегами. Таким чином Кароль хотіла нагадати про важливий для неї момент, молоді та виконавці не лише переспівали її композиції, а ще й переклали частину з них українською мовою.

«Коли твої пісні знаходять друге життя, для мене, як для співачки та автора – це щастя!» - пише Кароль під постом, супроводжуючи звернення фото з виступу разом із молодими артистами.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Божевільна мати": молода дружина Павлика розповіла про серйозні проблеми сина, лікар налякав діагнозом.

Як повідомляла Politeka, "Аня себе любить": дружина продюсера "Квартал 95" здивувала українців невдалим відео у новому образі.

Також Politeka писала, що "Неймовірно боляче": зірка "Орел і Решка" Бідняков емоційно звернувся до українців після побаченого.