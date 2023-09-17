Тина Кароль, популярная украинская певица, поделилась новым постом в Инстаграм, показав небольшой отрывок из новой записи. Таким образом Кароль постарлась привлечь внимание к музыкальной новинке и заодно сменила стиль.

«Смыслы делают нашу веру сильной, а дела – доблестными. Какая удивительная природа Украины! Карпаты - колыбель наших традиций» - поделилась Тина Кароль под специальным видео.

Ради этого артистка залезла в сено и подобрала простой наряд с платьем и минимумом деталей. В сети решили прокомментировать по-своему:

«Ого! Образ – самая нежность; С такой политикой партии на выборах тебя делать нечего!; Не подходит песня к декорациям. Совершенно; Такой мощный голос и такой хрупкий образ; Природа нашей родной страны поражает своими видами; постаралась на славу» - делится Кароль.

Также Кароль показала моменты из последних выступлений с молодыми коллегами. Таким образом Кароль хотела напомнить о важном для нее моменте, молодые и сполнители не только перепели ее композиции, но еще и перевели часть из них на украинский язык.

«Когда твои песни обретают вторую жизнь, для меня, как для певицы и автора - это счастье!» - пишет Кароль под постом, сопроводив обращение фото с выступления вместе с молодыми артистами.

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