Єфросиніна також висловила своє обурення, що її ім'я тепер пов'язується зі словом "колонія", і звернулася до своїх колишніх колег.

Вчора стало відомо, що українською популярною ведучою Маше Єфросініною оголосили "вирок" у Росії. Ведучу нібито засудили до семи років ув'язнення заочно у Москві за звинуваченням у поширенні хибної інформації про дії російських окупантів, що вторглися на наші землі. 44-річна українська телеведуча Маша Єфросиніна висловила свої думки у зв'язку із цим рішенням у Instagram.

Єфросиніна, яку російська влада звинуватила у поширенні військових дезінформацій, поділилася, що вона знову отримала вітання від своїх друзів, так само, як це було після новини про її заочний арешт.

Єфросиніна додала, що саме через страх перед подібними вироками багато медійних і звичайних людей у ​​Росії протягом півтора року повномасштабного вторгнення в Україну бояться висловлювати свої думки з цього питання. За словами Єфросініної, навіть поставити лайк під чесним постом викликає у них страх.

"Мені начхати на всі ці вироки! Знаєте чому? Тому що я вільна: у своїх діях, у своїх висловлюваннях, у своїх рішеннях! У своїй країні!... Ми нашу країну відновимо, тому що люди, які мають сенс, мають силу !" - зізналася Єфросиніна і поділилася думкою з шанувальниками.

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Також повідомлялося, що конфлікт Горбунова та Єфросиніної отримав розвиток.

Нагадаємо, що рідну сестру Маші Єфросиніної вимагають більше не пускати в Україну.