Ефросинина также выразила своё негодование, что её имя теперь связывается с словом "колония", и обратилась к своим бывшим коллегам.

Вчера стало известно, что украинской популярной ведущей Маше Ефросининой объявили "приговор" в рф. Ведущую якобы приговорили к семи годам заключения заочно в Москве по обвинению в распространении ложной информации о действия российских оккупантов, что вторглись на наши земли. 44-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина выразила свои мысли в связи с этим решением в Instagram.

Ефросинина, которую российские власти обвинили в распространении военных дезинформаций, поделилась, что она снова получила поздравления от своих друзей, так же, как это было после новости о её заочном аресте.

Ефросинина добавила, что именно из-за страха перед подобными приговорами многие медийные и обычные люди в России, в течение полутора лет полномасштабного вторжения в Украину, боятся высказывать свои мнения по этому вопросу. По словам Ефросининой, даже поставить лайк под честным постом вызывает у них страх.

"Мне плевать на все эти приговоры! Знаете почему? Потому что я свободна: в своих действиях, в своих высказываниях, в своих решениях! В своей стране!... Мы нашу страну восстановим, потому что люди, которые имеют смысл, имеют силу!" - призналась Ефросинина и поделилась мнением с поклонниками.

Последние новости Украины:

Маша Ефросинина отреагировала на скандал в семье актера и звезды "Танцев со звездами" Войтенко.

Также сообщалось, что конфликт Горбунова и Ефросининой получил развитие.

Напомним также, что родную сестру Маши Ефросининой требуют больше не пускать в Украину.