На своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці з зірками" рассказала, кто на самом деле, по ее мнению, достоин звания "Мисс Украина".

Напомним, скандал вокруг конкурса разразился после того, как известный комик и волонтер Андрей Лузан обнародовал информацию о некоторых участницах «Мисс Украина 2023», которые не живут в Украине, имеют связи с рф и занимаются эскортом. Поэтому Илона Гвоздева убеждена, что нужно обратить внимание на других, действительно достойных украинок.

"Пока весь мир обсуждает псевдо красавиц конкурсанток для Мисс Украина, Вселенная и так далее, которые не проживают в нашей стране сейчас и имеют очень противоречивую репутацию, я искренне считаю, что наши мисс - это:

- наши медикини;

- наши волонтерки;

- наши освобожденные женщины из плена;

- наши жены, матери и дочери;

- наши военнообязанные женщины", - пишет Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева подчеркнула, что сегодня именно эти женщины – настоящее олицетворение достоинства, чести, несокрушимости, женского духа и нашего тыла.

"Вот эти женщины должны быть на обложках наших и всемирно известных public и журналах, они должны представлять нашу страну за границей, быть лицом и голосом нашей страны и именно им мы обязаны нашей жизнью", - добавила звезда "Танці з зірками" Илона Гвоздева.

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