Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч опублікував жорский пост про виступ Азамата Мусагалієва в окупованій Донецькій області.

"Гумор - це історія людей з інтелектом. Складно бути смішним, коли ти тупий. Хоча все можливо) Всі мої знайомі коміки люди начитані і звичайно люди, які цікавляться новинами і завжди в пошуку інформації і саморозвитку. Азамат зараз один з найпопулярніших коміків і ведучих на болотах. Людина точно не тупа, людина яка багато разів була за кордоном і в тому самому США", — пише Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч наголосив, що Мусагалієв свідомо вибрав цей ганебний шлях, за великі гроші.

"Щиро сподіваюсь що він потрапить в санкційний список артистів і ніколи більше не зможе відвідати ні ненависне США, ні Німеччину (жарти про пиво і сосики- це крінж, але гумор орієнтований на бидло, тому й такі тексти). І ще, дещо надзвичайно важливе. Коли хтось популярний на болотах, типу азамата, чи роми звєря(опосум теж звір) виступає з підтримкою *сво*, то це викликає хвилю обговорень", — наголосив Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч для порівняння наголосив, що в Україні немає жодного коміка, який би був осторонь підтримки армії або типу нейтральним.

"І, звичайно, соромно, що оце вони, ті що на відео були дуже популярними у нас. Їх дивилися, ставили лайки в ютюб. А воно виявилось таким....", — додав Анатолій Анатоліч.

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