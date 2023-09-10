В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич опубликовал жесткий пост о выступлении Азамата Мусагалиева в оккупированной Донецкой области.

"Юмор – это история людей с интеллектом. Сложно быть смешным, когда ты тупой. Хотя все возможно) Все мои знакомые комики люди начитанные и, конечно, люди, которые интересуются новостями и всегда в поиске информации и саморазвития. Азамат сейчас один из самых популярных комиков и ведущих на болотах. Человек точно не тупой, человек который много раз был за рубежом и в том же США", — пишет Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич подчеркнул, что Мусагалиев сознательно выбрал этот позорный путь, за большие деньги.

"Искренне надеюсь, что он попадет в санкционный список артистов и никогда больше не сможет посетить ни ненавистное США, ни Германию (шутки о пиве и сосисках - это кринж, но юмор ориентирован на быдло, поэтому и такие тексты). И еще, что-то чрезвычайно важное. Когда кто-то популярный на болотах, типа азамата, или ромы зверя (опосум тоже зверь) выступает с поддержкой *сво*, то это вызывает волну обсуждений", - подчеркнул Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич для сравнения подчеркнул, что в Украине нет ни одного комика, который был бы в стороне от поддержки армии или типа нейтральным.

"И, конечно, стыдно, что вот они, те, что на видео, были очень популярны у нас. Их смотрели, ставили лайки в ютюб. А оно оказалось таким....", — добавил Анатолий Анатолич.

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