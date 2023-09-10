Популярна українська співачка Оля Полякова вирішила похвалитися вільним вечором, який провела з Машею Єфросініною у своєму заміському будинку. Артистки вирішили повеселитися та одразу поділилися кадрами в Інстаграм, привертаючи увагу до себе.

Як можна помітити з кадрів, представлених у мережі, Оля Полякова та Маша Єфросиніна підтримують добрі стосунки не лише на зйомках, а й поза робочою обстановкою. Цими вихідними артистки вирішили повеселитися разом і одразу пожартували з користувачів:

"Ми знову знайшли свій гарячий котел" - написала Маша Єфросиніна під коротким відео, представленим у Сторі. До цього зірки поділилися кадрами з нового випуску шоу, яке нещодавно відзначило дворічний ювілей.

На зйомках з Єфросиніною "Дорослих дівчаток", як розповіла Оля Полякова, вона дуже боїться павуків та тарганів, аж до панічного страху. Її дочки Маша та Аліса знали про це і вирішили пожартувати з мами. Вони купили величезного іграшкового павука і кинули його прямо Олі в ліжко.

"Мої діти знають цей страх. Аліса з Машею купили пластикового павука, чорну вдову, і кинули мені в ліжко. Я думала, що здам їх до дитбудинку, але перед цим приб'ю", - розповіла Оля Полякова.

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