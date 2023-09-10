Популярная украинская певица Оля Полякова решила похвалиться свободным вечером, который провела с Машей Ефросининой в своем загородном доме. Артистки решили повеселиться и сразу поделились кадрами в Инстаграм, привлекая внимание к себе.

Как можно заметить из кадров, представленных в сети, Оля Полякова и Маша Ефросинина поддерживают хорошие отношения не только на съемках, но и за пределами рабочей обстановки. На этих выходных артистки решили повеселиться вместе и сразу подшутили над пользователями:

«Мы снова нашли свой горячий котел» - написала Маша Ефросинина под коротким видео, представленным в Стори. До этого звезды поделились кадрами из нового выпуска шоу, которое недавно отметило двухлетний юбилей.

На съемках с Ефросининой "Взрослых девочек", как рассказала Оля Полякова, она очень боится пауков и тараканов, прямо до панического страха. Ее дочери Маша и Алиса знали об этом и решили пошутить над мамой. Они купили огромного игрушечного паука и кинули его прямо Оле в постель.

"Мои дети знают этот страх. Алиса с Машей купили пластикового паука, черную вдову, и кинули мне в кровать. Я думала, что сдам их в детдом, но перед этим прибью", - рассказала Оля Полякова.

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