Популярна українська актриса та героїня реаліті-шоу "Холостяка" Ксенія Мішина, яка вже підпадала під критику українців, звикла привертати увагу до себе. Мішина не звертає увагу на часті гнівні зауваження з різних причин, продовжуючи ділитися тим, що їй подобається.



На цей раз Мішина пожартувала з тих коментаторів, які часто цікавляться її особистим життям і запитують про відносини зірки. Нічого про себе Мішина вважає за краще не розповідати після тривалих стосунків, які виставляла напоказ.

В Інстаграм Ксенія Мішина опублікувала жартівливий кадр із близькою подругою, пожартував з шанувальників:

"Моя. Поруч із якою подумую над тим, щоб змінити орієнтацію" - ділиться з гумором Ксенія Мішина.

Нагадаємо, раніше сталася серйозна пригода, коли російські окупанти атакували багатоповерхову будівлю у Львові, внаслідок чого загинули 11 людей, а понад 200 квартир було зруйновано.

Ксенія Мішина розмістила це відео на своїй сторінці в Instagram, де вона танцює у купальнику із сином. Користувачі соцмереж відзначили, що щоразу, коли відбуваються страшні події, такі як напади на житлові будинки та загибель людей, Ксенія Мішина викладає відверті фотографії свого тіла.

Останні новини України:

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе і не панікувати, відео.