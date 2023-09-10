Известная актриса Ксения Мишина поделилась кадром с прогулки и привлекла внимание к себе новым способом.

Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина, которая уже попадала под критику украинцев, привыкла привлекать внимание к себе. Мишина не обращает внимание на частые гневные замечания по самым разным причинам, продолжая делиться тем, что ей нравится.

В этот раз Мишина подшутила над теми комментаторами, которые часто интересуются ее личной жизнью и спрашивают об отношениях звезды. Ничего о себе Мишина предпочитает не рассказывать после продолжительных отношений, которые выставляла напоказ.

В Инстаграм Ксения Мишина опубликовала шутливый кадр с близкой подругой, подшутив над поклонниками:

"Моя. Рядом с которой подумываю над тем, чтобы сменить ориентацию" - делится с юмором Ксения Мишина.

Напомним, ранее произошло серьезное происшествие, когда российские оккупанты атаковали многоэтажное здание во Львове, в результате чего погибли 11 человек, а более 200 квартир были разрушены.

Ксения Мишина разместила это видео на своей странице в Instagram, где она танцует в купальнике с сыном. Пользователи соцсетей отметили, что каждый раз, когда происходят страшные события, такие как нападения на жилые дома и гибель людей, Ксения Мишина выкладывает откровенные фотографии своего тела.

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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.