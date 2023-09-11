Актриса Дар'я Петрожицька із серіалу "Папік" привітала українців із днем кіно та показала, як її загримували. Зірка поділилася новим фото в Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"З днем українського кіно! Усіх, хто його створює! і всіх, хто дивиться. Це грим. Просто вирішила вам показати себе-красуню", - написала зірка у публікації.

Українці почали активно обговорювати нову фотографію Дарії Петрожицької із серіалу "Папік", де вона сама на себе не схожа, у коментарях:

"Грім просто топ. Вмієте здивувати людей",

"Грім жесть, вас не впізнати",

"Гример - талантище! Ніколи б не дізналася без підказки",

"Неймовірна навіть у такому вигляді",

"Мати драконів у старості",

"Всі звернули увагу на грим, а я на свято. З днем українського кіно!"

"Вітаю Вас З Днем українського кіно. Бажаю зіграти ще багато нових цікавих та добрих ролей".

Варто зазначити, що Дар'я Петрожицька – відома українська актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення Дар'я поїхала до Німеччини і повернулася в Україну лише за рік.

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