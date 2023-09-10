Відомий телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" розповів про ситуацію з військовими.

Популярний український журналіст, автор і ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про небезпечну експедицію, в якій його з командою супроводжували та охороняли військові.

На ютуб-каналі "Світ навиворіт" вийшла програма, в якій Дмитро Комаров та його оператор Олександр Дмитрієв розповіли про залаштування своїх експедицій і показали те, що зазвичай залишається за кадром змонтованих випусків.

Так, виявилося, що під час зйомок у Пакистані Дмитро Комаров та Олександр Дмитрієв потрапили до пастки з військовими. Спочатку вони під охороною військових їздили до пустелі знімати унікальний грязьовий вулкан та інші локації, а назад назад їх зупинили невідомі.

"В якийсь момент я вже подумав, що все... Нас зупинили саме військові. Виявилося, що навколо багато військових баз", - зізнався оператор Олександр Дмитрієв.

За словами Дмитра Комарова, відверто вони самі нарвались, бо запускали для зйомки дрон, що суворо заборонено на тій території, оскільки там багато військових баз.

"За зйомку дроном можуть посадити у в'язницю, за зйомку дроном можуть пред'явити статтю шпигунство, а за шпигунство може бути навіть смертна кара. Тому, це звичайно дуже небезпечно. І нас зловили саме з дроном, військові помітили дрон, нас наздогнали, і нас зупинили", - розповів Дмитро Комаров про ту експедицію.

Зрештою після ретельної перевірки, та перегляду відзнятого матеріалу Дмитра та його знімальну команду відпустили.

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