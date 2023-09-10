Известный телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" рассказал о ситуации с военными.

Популярный украинский журналист, автор и ведущий трэвел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал об опасной экспедиции, в которой его с командой сопровождали и охраняли военные.

На ютуб-канале "Мир наизнанку" вышла программа, в которой Дмитрий Комаров и его оператор Александр Дмитриев рассказали о закулисье своих экспедиций и показали то, что обычно остается за кадром смонтированных выпусков.

Так, оказалось, что во время съемок в Пакистане Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев попали в западню с военными. Сначала они под охраной военных ездили в пустыню снимать уникальный грязевой вулкан и другие локации, а по дороге назад их остановили неизвестные.

"В какой-то момент я уже подумал, что все… Нас остановили именно военные. Оказалось, что вокруг много военных баз", - признался оператор Александр Дмитриев.

По словам Дмитрия Комарова, откровенно, они сами нарвались, потому что запускали для съемки дрон, что строго запрещено на той территории, так как там много военных баз.

"За съемку дроном могут посадить в тюрьму, за съемку дроном могут предъявить статью шпионаж, а за шпионаж может быть даже смертная казнь. Поэтому, это конечно очень опасно. И нас поймали именно с дроном, военные заметили дрон, нас догнали, и нас остановили", - рассказал Дмитрий Комаров о той экспедиции.

В конце концов после тщательной проверки, и просмотра отснятого материла Дмитрия и его съемочную команду отпустили.

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