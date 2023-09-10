Тіна Кароль, популярна українська співачка, поділилася новим постом в Інстаграмі, показавши моменти з останніх виступів із молодими колегами.

Таким чином Кароль хотіла нагадати про важливий для неї момент, молоді та виконавці не лише переспівали її композиції, а ще й переклали частину з них українською мовою.

«Коли твої пісні знаходять друге життя, для мене, як для співачки та автора – це щастя!» - пише Кароль під постом, супроводжуючи звернення фото з виступу разом із молодими артистами.

У мережі думки розділилися:

«Українська мова, а Тіна завивала москворотою і продовжуватиме; Чого не на війні; Було б цікаво почути ці версії щодо дуету з Тіною; Хлопці добре попрацювали, справді з чоловічого боку, з перекладом звучить цікаво, особливо;

Вибачте, але версія Скайлер більше подобається і шкода, що ви набрехали про права для молодих артистів виконувати перекладені пісні… По суті знову своїх тягнете» - пишуть Кароль у відповідь.

Раніше Тіна Кароль розкрила, що Веніамін нетерпляче чекає на момент, коли зможе вступити в зріле життя і позбутися обмежень. За словами Кароль, він виявляє самостійність, повністю усвідомлюючи, що він – головне для мене у житті та в нашому домі, – відкрито розповіла співачка.

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