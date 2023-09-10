На своей странице в Instagram Даша Астафьева призналась, что когда начала дружить с украинскими защитниками, то открыла для себя какой-то совершенно новый вид человеческих отношений.

"Нет, я всегда высоко оценивала дружбу и настоящую близость между людьми. Я умею быть спокойной поддержкой и глупой хохотушкой, советчицей и молчаливой опорой. Но только общаясь с военными, я открыла скрытые глубины эмпатии", - рассказала Даша Астафьева.

Астафьева призвала украинцев не отводить от военных глаз и объяснила, что это нормально чувствовать возле военных странный микс эмоций: кому-то хочется заплакать, обнять воина, кто-то чувствует вину и хочет извиниться, кого-то тянет просто накормить ребят или подарить амулет.

"Контакт с людьми, которые защищают нашу жизнь, другой, вы понимаете. Ты чувствуешь огромную благодарность, видишь те смущенные глаза, которые они опускают со словами: «Даш, ты что. Это же наша работа». Ты радуешься каждой собранной банке как бешеный, потому что знаешь, что эти деньги помогут реальным людям, которых ты обнимала, от которых ждешь сообщения — «Живой». Ты прислушиваешься к каждому совету, пытаешься ухватить каждое слово, потому что опытом с тобой делится цвет нации — лучшие люди современной Украины, которые пишут историю", — подчеркнула Даша Астафьева.

Астафьева добавила, что гуляя по улице, ждет, чтобы на нее посмотрел военный, и она могла поблагодарить его, потому что знает, как воинов оскорбляет наше испуганное избегание.

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