З моменту початку повномасштабної агресії з боку Росії, український телеведучий та власник ресторанів, Даніель Салем, бере активну участь у Збройних Силах України. У зв'язку з цим він часто висловлює нудьгу за своєю дочкою, яку майже не бачить через свою військову службу.
Зовсім недавно Салем вдалося зустрітися вперше за довгий час з дочкою, щасливими моментами він поділився перед виїздом на фронт. Після повернення до побратимів, Даніелю Салем вдалося знову порадувати мережу кадрами.
"Літні канікули раніше були іншими" - з гумором помітив Даніель Салем під коротким відео. Його він записав під час служби, повернувшись до бойових завдань після невеликої відпустки.
У мережі відразу підтримали Салема та його побратимів, побажавши їм бути здоровими та цілими:
«Хлопці ви такі круті! Нехай Господь вас збереже; та й літо було інше. але якщо не Ви, його взагалі не могло бути. Дякуємо Вам 🇺🇦; раніше на канікулах, коли щось підпалювало, бабуся лаялася, а тепер на оборот усі чекають, коли ж ви ще «щось» підпалите чи видерете;
Даніель, як Рембо виглядає з голівудських кіно; Ви прекрасні, дякую, що ми маємо цей день; Ми сумуємо за кожним» - пишуть під постом Салема.
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