Співачка Віра Брежнєва розповіла про своє зникнення, звернувшись до фанів

Співачка Віра Брежнєва поділилася своїми планами на майбутнє. Про це зірка розповіла у своєму Інстаграмі, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Зібралася з подружкою у дуже цікаву подорож", - розповіла Брежнєва, поділившись селфі зі своєю приятелькою у сторіс.

"Буду без зв'язку, але...", - написала Віра, ділячись ще одним сторісом.

"Повернуся через вісім днів із новинами", - підсумувала зірка і похвалилася вже кадрами з моря.

А до цього Віра Брежнєва поділилася кадрами із Києва, куди приїхала поїздом. На кадрах зірка вийшла на вокзалі та показала, як її зустріли з букетом соняшників. Артистка танцювала просто у вокзалі, радіючи своєму поверненню в Україну.

"Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож", - написала Віра в публікації.

Росіяни виявилися незадоволені новою публікацією співачки:

"Пробачте, але Ви нам у Росії не потрібні, у нас талантів і без вас вистачає, а Ви їжте там",

"Віра, будь ласка, не говоріть більше російською мовою і не приїжджайте в Росію",

"Не потрібна нам Віра в Росії, у нас свої зірки справжні, а мордовські дівчатка найкрасивіші ще й як заспівають".

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