Певица Вера Брежнева поделилась своими планами на будущее. Об этом звезда рассказала в своем Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.

"Собралась с подружкой в очень интересное путешествие", - рассказала Брежнева, поделившись селфи со своей приятельницей в сторис.

"Буду без связи, но...", - написала Вера, делясь еще одним сторис.

"Вернусь через восемь дней с новостями", - подытожила звезда и похвасталась уже кадрами с моря.

А до этого Вера Брежнева поделилась кадрами из Киева, куда приехала на поезде. На кадрах звезда вышла на вокзале и показала, как ее встретили с букетом подсолнухов. Артистка танцевала прямо в вокзале, радуясь своему возвращению в Украину.

"Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие", - написала Вера в публикации.

Россияне оказались недовольны новой публикацией певицы:

"Простите но Вы нам в России не нужны, у нас талантов и без вас хватает, а Вы кушайте там",

"Вера , пожалуйста, не говорите больше на русском языке и не приезжайте в Россию",

"Не нужна нам Вера в России, у нас свои звезды настоящие,а мордовские девочки самые красивые еще и как запоют".

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