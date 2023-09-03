На своїй сторінці в Instagram "Мастер Шеф" Володимир Ярославський запропонував корисний рецепт перед відходом останніх спекотних днів. Існують дві популярні варіації цієї страви: одна із включенням буряків, інша – з огірками.



Рецептом холодного борщу поділився "Мастер Шеф" Володимир Ярославський у Instagram.

Інгредієнти (на 2 порції):

350 мл кефіру з 1% жирності

2 яйця

25 гірчиці

80 г огірка

60 г редьки

80 г вареної картоплі

150 г листя щавлю

зелень петрушки, цибулі та кропу

сіль

Приготування:

Розділіть варені яйця на жовтки та білки, ділиться "Мастер Шеф" Володимир Ярославський. Жовтки розтерте із сіллю та гірчицею. Щавель, вимитий та оброблений від стебел, змішайте з кефіром до отримання однорідної маси. Перелийте це у жовткову суміш і добре перемішайте.

"Мастер Шеф" Володимир Ярославський також радить, дрібно нарубати білки, огірки, редис і варену картоплю. Також дрібно наріжте зелень: петрушку, цибулю та кріп. Всі інгредієнти додайте до суміші з кефіром. Посоліть до смаку і, якщо хочете, додайте трохи перцю. Оцініть смак та щільність супу, додатково коригуючи за своїми уподобаннями.

Заберіть суп у холодильник на 30 хвилин, щоб охолодити. Потім можна подавати до столу, додає "Мастер Шеф" Ярославський.

"І ось невеликі поради від мене. У цьому рецепті щавель відіграє роль лимона. Його можна замінити іншою зеленню, наприклад, шпинатом. Або збільшіть частку кропу і петрушки, в такому разі потрібно додати трохи соку лимона", - доповнює "Майтер Шеф" Ярославський .

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