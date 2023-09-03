На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил полезный рецепт перед уходом последних жарких дней. Существуют две популярные вариации этого блюда: одна с включением свеклы, другая – с огурцами.



Рецептом холодного борща поделился "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в Instagram.

Ингредиенты (на 2 порции):

350 мл кефира с 1% жирности

2 яйца

25 горчицы

80 г огурца

60 г редиса

80 г вареного картофеля

150 г листьев щавеля

зелень петрушки, лука и укропа

соль

Приготовление:

Разделите вареные яйца на желтки и белки, делится "Мастер Шеф" Владимир Ярославский. Желтки растерите с солью и горчицей. Щавель, вымытый и отделанный от стеблей, смешайте с кефиром до получения однородной массы. Перелейте это в желтковую смесь и хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский также советует, мелко нарубите белки, огурцы, редис и вареный картофель. Также мелко нарежьте зелень: петрушку, лук и укроп. Все ингредиенты добавьте в смесь с кефиром. Посолите по вкусу и, если хотите, добавьте немного перца. Оцените вкус и плотность супа, дополнительно корректируя по своим предпочтениям.

Уберите суп в холодильник на 30 минут, чтобы охладить. Затем можно подавать к столу, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

"И вот небольшие советы от меня. В этом рецепте щавель играет роль лимона. Его можно заменить другой зеленью, например, шпинатом. Либо увеличьте долю укропа и петрушки, в таком случае потребуется добавить немного сока лимона", – дополняет "Мастер Шеф"Ярославский.

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