Alyona Alyona показала, як виступила перед українськими військовими. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На кадрах можна побачити, як прямо на галявині Alyona Alyona виступає перед безліччю бійців ЗСУ.
"Приїхала підтримати наших військових", – повідомила Alyona Alyona.
"Піднімала бойовий дух нашим хлопцям та дівчаткам", - написала на другому сторіс артистка.
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Варто відзначити, що Alyona Alyona - відома українська виконавиця репу. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Alyona Alyona і про Інстаграм, де нещодавно привітала свою маму, поділившись фото з нею.
"У різні періоди життя зі мною була мама. Я завжди могла з нею поговорити, мама завжди показувала мені шлях до Бога. Чим дорослішою я ставала, тим більше я розуміла ті чи інші вчинки матері. Я думаю, що наша історія не найчистіша і бездоганна, але так круто жити життя і розуміти, що все можна виправити, за все можна вибачитися, все можна пробачити і так багато років жити щасливими», - написала артистка в публікації Alyona Alyona.
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