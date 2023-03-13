На своїй сторінці в Instagram артистка прокоментувала загибель ведучого та актора, зірки "Ліги сміху" Романа Іваненка, який добровольцем пішов боронити Україну від російських окупантів.

"Дуже світла людина, дуже позитивна… Не можу повірити. Він дуже важко перехворів короною 2 роки тому і ледь вижив. Ми всі були такі щасливі, що жити буде довго. Страшне… Хочу висловити підтримку всім хлопцям «Нашого формату». Всім кого він любив, всім друзям, рідним мої співчуття. Ще більше ненависті до ворога! Ще більше віри у нашу перемогу!", — написала Наталія Могилевська, яка свого часу була тренеркою "Ліги сміху".

Роман Іваненко – відомий учасник Ліги Сміху, який виступав у команді "Наш формат". Повномасштабна війна застала актора у Німеччині, але він одразу повернувся до України та зайнявся волонтерством, а потім пішов на фронт.

Іваненко воював на Вугледарському напрямку, але потрапив в оточення, отримав важке поранення та був взятий в полон 24 січня. Роман протримався до 28 лютого, але не отримав належної медичної допомоги від ворога та загинув. Зараз тіло захисника евакуювали на вільну територію. Йому було 28 років.

Нагадаємо, Наталія Могилевська нарвалася на критику, похвалившись своїм домашнім виглядом.

Також Politeka писала, що Могилевська похвалилася незвичайною прикрасою, фото.

Як Politeka повідомляла, Кондратюк згадав, як дратувала поведінка Наталії Могилевської під час спільної роботи.