На своей странице в Instagram артистка прокомментировала гибель ведущего и актера, звезды "Лиги смеха" Романа Иваненко, который добровольцем пошел защищать Украину от российских оккупантов.

"Очень светлый человек, очень положительный… Не могу поверить. Он очень тяжело переболел короной 2 года назад и едва выжил. Мы все были так счастливы, что жить будет долго. Страшное… Хочу выразить поддержку всем ребятам «Нашего формата». Всем, кого он любил, всем друзьям, родным мои соболезнования. Еще больше ненависти к врагу! Еще больше веры в нашу победу!", - написала Наталья Могилевская, которая в свое время была тренером "Лиги смеха".

Роман Иваненко – известный участник Лиги Смеха, выступавший в команде "Наш формат". Полномасштабная война застала актера в Германии, но он сразу вернулся в Украину и занялся волонтерством, а затем ушел на фронт.

Иваненко воевал на Угледарском направлении, но попал в оцепление, получил тяжелое ранение и был взят в плен 24 января. Роман продержался до 28 февраля, но не получил должной медицинской помощи от врага и погиб. В настоящее время тело защитника эвакуировали на свободную территорию. Ему было 28 лет.

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