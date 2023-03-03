Тарас Тополя після початку повномасштабної війни вивіз дружину та їхніх трьох маленьких дітей до США, де мешкають мама та вітчим музиканта.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Олена Тополя поділилася яскравими кадрами свого виступу з Владом Дарвіном, який мав вийти в ефір у березні 2022 року, але вторгнення рф зруйнувало всі плани.
"Були часи, коли житя було наповнене сенсом, позитивними емоціями та щільним графіком роботи, зйомок. Ця робота мала вийти у березні 2022 року. Знімали ми її для каналу "Дом" наприкінці 2021. Але в зв’язку з обставинами, цей концерт не вийшов на телеекрани. Проте зараз ви зможете подивитись наш концерт у живому звучанні, який вже є на YouTube. Хочеться поділитись з вами тими відчуттями, якими ми тоді прониклись і подарувати вам приємні емоції. Сподіваюсь, що вже зовсім скоро наші зустрічі будуть в офлайн форматі", — написала Alyosha під відео.
Шанувальники в коментарях підтримали співачку:
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"Як же я чекала такого концерту! Вашого концерту! Цей альбом - магія любові!❤️ Дякую!";
"👏 Дуже люблю Ваш дует. Давно слідкую, завжди шукаю. Дякую за творчість";
"Дуже гарна пісня і виконання!🔥".
Нагадаємо, Alyosha захопила рідкісним фото їх із Тарасом Тополем сином-іменником.
Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" дізнався про бажання дружини Alyosha піти на фронт.
Також Politeka писала, Alyosha розповіла про найважчий виступ під час вторгнення.