Тарас Тополя после начала полномасштабной войны вывез жену и их троих маленьких детей в США, где проживают мама и отчим музыканта.

В этот раз на своей странице в Instagram Елена Тополя поделилась яркими кадрами своего выступления с Владом Дарвином, который должен был выйти в эфир в марте 2022 года, но вторжение рф разрушило все планы.

"Было время, когда жизнь была наполнена смыслом, положительными эмоциями и плотным графиком работы, съемок. Эта работа должна была выйти в марте 2022 года. Снимали мы ее для канала "Дом" в конце 2021. Но в связи с обстоятельствами, этот концерт не вышел на телеэкраны, но сейчас вы сможете посмотреть наш концерт в живом звучании, который уже есть на YouTube. Хочется поделиться с вами теми ощущениями, которыми мы тогда прониклись и подарить вам приятные эмоции. Надеюсь, что уже совсем скоро наши встречи будут в оффлайн формате", - написала Alyosha под видео.

Поклонники в комментариях поддержали певицу:

"Как же я ждала такого концерта! Вашего концерта! Этот альбом – магия любви!❤️ Спасибо!";

"👏 Очень люблю Ваш дуэт. Давно слежу, всегда ищу. Спасибо за творчество";

"Очень хорошая песня и исполнение! 🔥".

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Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.

Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.