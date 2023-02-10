Відома блогерка Ганна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк", вирішила похвалитися промо-кадрами з нової фотосесії, а також привернула увагу до свого образу. Як правило, деталі нових зйомок Богдан не розкриває, воліючи просто дивувати фанатів.
Нещодавно Ганна похвалилася, як знову схудла і перетворилася без будь-яких особливих зусиль – вона просто відмовилася від солодкого, зовсім. Тому переможниця «Холостяка» вважає за краще одягати маленькі сукні, вражаючи фанатів.
«Під прицілом 🎥» – коротко написала Богдан.
У мережі почали висловлювати свою думку, не обійшлося і без критики на адресу Анни:
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«Затиснення відчувається…. А так гарно; Ну в 30 це поки що красиво .... хоча вже і набридла однотипність .... Дуже добре;
Вау це дуже красиво 👏; Неймовірна ❤️😍; Ну не можна бути такою гарною !!! 😍; Трохи затиснута».
Також модель виклала нескромні кадри, де показала себе майже без одягу. Як видно, на фотографіях Ганна знята в порожній кімнаті з тьмяним холодним освітленням, вона сперлася на м'який пуф.
У підписі до публікації Богдан написала: "Хочеться жити, хочеться кохати, хочеться вірити". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засинаючи її компліментами.
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