Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" решила похвалиться промо-кадрами из новой фотосессии, а также привлекла внимание к своему образу. Как правило, детали новых съемок Богдан не раскрывает, предпочитая просто удивлять фанатов.
Недавно Анна похвалилась, как снова похудела и преобразилась без каких-либо особенных усилий – она просто отказалась от сладкого, совсем. Поэтому победительница «Холостяка» предпочитает надевать маленькие платья, впечатляя фанатов.
«Под прицелом 🎥» - коротко написала Богдан.
В сети принялись выражать свое мнение, не обошлось и без критики в адрес Анны:
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Появились подробности дикого ЧП в Киеве: "Схватил ребенка, выбежал на балкон и..."
"Был один из знаков": женщина, чудом выжившая в доме в Днепре рассказала, что ее спасло
НБУ закрыл известный банк: что будет с деньгами и счетами украинцев
Ким откровенно рассказал Кравец о семье и "нетипичном" сыне: "Это потому, что у него…"
«Зажатость ощущается…. А так красиво; Ну в 30 это пока еще красиво.... хотя уже и поднадоела однотипность....Очень хорошо;
Вау это очень красиво👏; Невероятная ❤️😍; Ну нельзя быть такой красивой!!!😍; Немного зажата».
Также модель выложила нескромные кадры, на которых показала себя почти без одежды. Как видно, на фотографиях Анна запечатлена в пустой комнате с тусклым холодным освещением, она облокотилась на мягкий пуф.
В подписи к публикации Богдан написала: "Хочется жить, хочется любить, хочется верить". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами.
Напомним, "Один из лучших концертов": Лобода собрала огромный зал и спела свои русские хиты, видео.
Как сообщала Politeka, "Хороший знак для Украины": Горбунов заснял необычное природное явление, фото.
Также Politeka писала, что "Люблю вас слушать": Денисенко из "Крепостной" восхитила чтением стихов и пригласила на встречу.