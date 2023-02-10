Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" решила похвалиться промо-кадрами из новой фотосессии, а также привлекла внимание к своему образу. Как правило, детали новых съемок Богдан не раскрывает, предпочитая просто удивлять фанатов.

Недавно Анна похвалилась, как снова похудела и преобразилась без каких-либо особенных усилий – она просто отказалась от сладкого, совсем. Поэтому победительница «Холостяка» предпочитает надевать маленькие платья, впечатляя фанатов.

«Под прицелом 🎥» - коротко написала Богдан.

В сети принялись выражать свое мнение, не обошлось и без критики в адрес Анны:

«Зажатость ощущается…. А так красиво; Ну в 30 это пока еще красиво.... хотя уже и поднадоела однотипность....Очень хорошо;

Вау это очень красиво👏; Невероятная ❤️😍; Ну нельзя быть такой красивой!!!😍; Немного зажата».

Также модель выложила нескромные кадры, на которых показала себя почти без одежды. Как видно, на фотографиях Анна запечатлена в пустой комнате с тусклым холодным освещением, она облокотилась на мягкий пуф.

В подписи к публикации Богдан написала: "Хочется жить, хочется любить, хочется верить". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами.

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