Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото з Буковеля, куди вирушила, певне, відпочивати.
На новій фотографії Соломія зображена, стоячи на веранді готельного номера, а за її спиною видніється приголомшливий краєвид засніжених гір. Перед камерою телезірка з'явилася у білому халаті та з кухлем кави в руках. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки сяюча посмішка.
У підписі до публікації Вітвицька написала: "Краще за гір можуть були гори. А з … найкраще видно, що лижний сезон уже відкритий!". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучої, засинаючи її компліментами:
"Така красива. Там сьогодні всі лижники потрапляють від такої краси".
"Яка ти красива!".
"Ох, я б тобі там спокою не лишила".
"Красуня".
"Чудово прокачали Соломійку в горах".
"Вау вродлива".
"Чарівна".
"Хорошого вам відпочинку".
"Яка ти красива":
"Солю, ви красуня. Життєрадісна і неймовірна, від Вас завжди стільки жіночної та життєвої енергії".
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