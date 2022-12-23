Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото из Буковеля, куда отправилась, видимо, отдыхать.

На новой фотографии Соломия запечатлена, стоя на веранде отельного номера, а за ее спиной виднеется потрясающий пейзаж заснеженных гор. Перед камерой телезвезда появилась в белоснежном халате и с кружкой кофе в руках. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только сияющая улыбка.

В подписи к публикации Витвицкая написала: "Лучше гор могут были горы. А с… лучше всего видно, что лыжный сезон уже открыт!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущей, засыпая ее комплиментами:

"Такая красивая. Там сегодня все лыжники попадают от такой красоты".

"Какая ты красивая!".

"Ох, я бы тебе там покоя не оставила".

"Красотка".

"Прекрасно прокачали Соломийку в горах".

"Вау красивая".

"Очаровательная".

"Хорошего вам отдыха".

"Какая ты красивая":

"Соля, вы красавица. Жизнерадостная и невероятная, от Вас всегда столько женственной и жизненной энергии".

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