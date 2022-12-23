42-річна Кім Кардаш'ян після відмови коментувати провальну та скандальну рекламу від Баленсіага, яку всіляко сама рекламувала, продовжує отримувати безліч критики. При цьому Кім ігнорує всі звернення про себе і хвалиться лише розвагами.

В Інстаграм цього разу вона показала, як проводила час на зйомках і як дуріла поза робочим процесом. Причому бажання 42-річної знаменитості ховатися за шаленими фільтрами, які додатково ще й збільшують губи, не оцінили в мережі.

«Ох ця блондинка 😢; Їй напевно подобаються ці роги на голові; Твої роги видно... (ми не забули); 44 акторська майстерність 22. Сподіваюся ти вилікуєш себе;

Ці роги підходять; Урок одержимості собою та способи абсолютного нарцисизму; Раніше я любив тебе, але тепер ти мене нудиш...».

Через часті скандали на більш пікантні кадри з Кім реагують досить неоднозначно, проте саму Кардаш'ян це не хвилює. Вона продовжує показувати, в якій розкоші живе та як балує себе.

Нещодавно в купальнику відтінку металік Кім з гордістю похвалилася своїми формами.

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