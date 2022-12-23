42-летняя Ким Кардашьян после отказа комментировать провальную и скандальную рекламу от Баленсиага, которую всячески сама рекламировала, продолжает получать множество критики. При этом Ким игнорирует все обращения о себе и хвастается только развлечениями.

В Инстаграм в этот раз она показала, как проводила время на съемках и как дурачилась вне рабочего процесса. Причем желание 42-летней знаменитости скрываться за безумными фильтрами, что дополнительно еще и увеличивают губы, не оценили в сети.

«Ох уж эта блондинка 😢; Ей определенно нравятся эти рога на голове; Твои рога видны... (мы не забыли); 44 актерское мастерство 22. Надеюсь ты вылечишь себя;

Эти рога подходят; Урок одержимости собой и способы абсолютного нарциссизма; Раньше я любил тебя, но теперь ты меня тошнишь...».

Из-за частых скандалов на более пикантные кадры с Ким реагируют довольно неоднозначно, однако саму Кардашьян это не волнует. Она продолжает показывать, в какой роскоши живет и как балует себя.

Не так давно в купальнике оттенка металлик Ким с гордостью похвалилась своими формами.

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