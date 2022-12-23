Вона дивувала різними образами, кадрами з відпочинку та говорила про плани на майбутнє. Нещодавно Ганна всіляко вихвалялася відпочинком у Домінікані, куди вирушила разом із подругами.
Фото з жаркого курорту, де нежилась Богдан, чимало розлютило її шанувальників. Ганна не говорила про те, що відбувається в країні, і не розповідала про свою підтримку.
Натомість вона лише показувала, як добре проводить час і дивувала фігурою в купальнику.
На цей раз Богдан заговорила про зміну зачіски: «Кажуть, що зміна зачіски майже як окремий вид психотерапії. Відрізання волосся часто символізує бажання змін у житті, прагнення розпочати все наново. Це своєрідна точка, поставлена наприкінці якогось етапу життя», - ділиться Богдан.
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За її словами, у багатьох дівчат бажання щось змінити у своєму житті починається із зачіски або кольору волосся.
«Для дівчини волосся – це елемент стилю, унікальності, краси, тому щоб всі ці експерименти були успішними, слід не забувати про щоденний догляд за ним. Інакше - волосся швидко стає пересушеним, ламається і навіть випадає.
Тому пам'ятайте, що подальший стан вашого волосся залежить від хорошого догляду та б'юті гаджетів, якими користуєтеся щодня» - висловилася Богдан.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у нескромному комплекті наголосила на довгих ногах.
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан вразила схудлою фігурою у маленькому купальнику