Популярная экс-модель, победительница проекта «Холостяк» вместе с главным героем Михаилом Заливако целый год жила вместе и хвасталась новыми кадрами.

Она удивляла различными образами, кадрами из отдыха и говорила о планах на будущее. Недавно Анна всячески хвасталась отдыхом в Доминикане, куда отправилась вместе с подругами.

Фото с жаркого курорта, где нежилась Богдан, немало разозлило ее поклонников. Анна не говорила о происходящем в стране и не рассказывала о своей поддержке.

Вместо этого она только показывала, как хорошо проводит время и удивляла фигурой в купальнике.

В этот раз Богдан заговорила о смене прически: «Говорят, что смена прически почти как отдельный вид психотерапии. Отрезание волос часто символизирует желание перемен в жизни, стремление начать все заново. Это своеобразная точка, поставленная в конце какого-нибудь этапа жизни» - делится Богдан.

По ее словам, у многих девушек желание что-то изменить в своей жизни начинается с прически или цвета волос.

«Для девушки волосы – это элемент стиля, уникальности, красоты, поэтому, чтобы все эти эксперименты были успешны, следует не забывать о ежедневном уходе за ним. Иначе - волосы быстро становятся пересушенными, ломаются и даже выпадают.

Поэтому помните, что дальнейшее состояние ваших волос зависит от хорошего ухода и бьюти гаджетов, которыми пользуетесь каждый день» - высказалась Богдан.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан в нескромном комплекте подчеркнула длинные ноги

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан впечатлила похудевшей фигурой в маленьком купальнике