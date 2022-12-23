Як пише Politeka.net , Віра Брежнєва - відома російська співачка українського походження. Але після повномасштабного вторгнення артистка підтримала Україну, виступивши проти путінської війни. Співачка займалася волонтерством та зробила паузу у виступах на 9 місяців. А нещодавно Брежнєва виступила в Європі, розплакавшись прямо на сцені та сказала, що вона вважає себе українкою.
Не забуває Брежнєва і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз Віра поділилася трепетними кадрами, мотивуючи жінки. На них співачка була у різних вбраннях, вражаючи кожним вигином.
"Ти дівчина, ти безстрашна, ти сексуальна, ти божественна, ти непереможна, ти креативна, ти жіночна, ти мужня, ти така, якою хочеш бути", - написала Брежнєва під кадрами.
"Пам'ятай про це", - додала зірка у публікації.
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Нагадаємо, Tayanna поділилася думками про Брежнєву та артистів, які не відмовилися від російськомовних пісень
Також Politeka повідомляла, що Дьомін назвав ім'я співачки, яка тихенько допомагає Україні та не піариться на цьому.
А ще Politeka писала, що Брежнєва та TAYANNA після дуетного треку влаштували незвичайну фотосесію.