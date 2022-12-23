Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - известная российская певица украинского происхождения. Но после полномасштабного вторжения артистка поддержала Украину, выступив против путинской войны. Певица занималась волонтерством и сделала паузу в выступлениях на 9 месяцев. А недавно Брежнева выступила в Европе, расплакавшись прямо на сцене и сказала, что она считает себя украинкой.

Не забывает Брежнева и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Вера поделилась трепетными кадрами, мотивируя женщины. На них певица была в разных нарядах, впечатляя каждым изгибом.

"Ты девушка, ты бесстрашна, ты сексуальна, ты божественна, ты непобедима, ты креативна, ты женственна, ты мужественна, ты такая, какой хочешь быть", - написала Брежнева под кадрами.

"Помни об этом", - добавила звезда в публикации.

Напомним, Tayanna поделилась мыслями о Брежневой и артистах, которые не отказались от русскоязычных песен

Также Politeka сообщала, что Демин назвал имя певицы, которая тихонько помогает Украине и не пиарится на этом

А еще Politeka писала, что Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию



