Популярна українська співачка Даша Астаф'єва продовжує показувати в Інстаграм улюблені кадри з фотосесій, які влаштовувала до 24 лютого. Також зірка спілкується з шанувальниками та частіше публікує особисті зауваження.
«Буде тобі, враже, так як відьма скаже! Перемога не за горами🤞🏼 Вірю у наших ЗСУ та @valeriizaluzhniy» - написала Даша под подборкой кадров в необычном стиле.
У маленькій сукні з акуратним декольте артистка покрасувалася перед камерою, зазвичай демонструючи фігуру з кращого ракурсу.
«Віримо у ЗСУ та Конотоп!))); Яка ж гарна 🔥; Ваууу яка гарна ✨🥰✨; Даша ви дуже гарна 😍🥵🔥;
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Amazing 🔥; Файно😍; Я обожнюю цю зйомку!; Яка ви гарна! 😍🔥; Віримо ЗСУ та Залужному. Все буде Україна, і я ні на мить у цьому не маю сумніву; Давно не було сі**ок від Даші».
Раніше артистка виклала чарівне відео та захопила природною красою.
Як видно, у короткому чорно-білому ролику Даша знята, сидячи на підвіконні, вона закуталася в об'ємну білу ковдру і тримає в руках чашку кави. Волосся артистки розпущене і трохи скуйовджене, а на обличчі немає макіяжу.
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