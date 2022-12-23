Известная певица и светская дива Даша Астафьева в платье металлик и с массивными украшениями показала необычный образ.

Популярная украинская певица Даша Астафьева продолжает показывать в Инстаграм любимые кадры с фотосессий, которые устраивала до 24-го февраля. Также звезда общается с поклонниками и чаще публикует личные замечания.

«Буде тобі, враже, так як відьма скаже! Перемога не за горами🤞🏼 Вірю у наших ЗСУ та @valeriizaluzhniy» - написала Даша под подборкой кадров в необычном стиле.

В маленьком платье с аккуратным декольте артистка покрасовалась перед камерой, привычно демонстрируя фигуру с лучшего ракурса.

«Верим в ВСУ и Конотоп!))); Какая же красивая🔥; Ваууу которая красива ✨🥰✨; Даша вы очень хороша😍🥵🔥;

Amazing 🔥; Файно😍; Я обожаю эту съемку!; Какая вы красивая!😍🔥; Верим ВСУ и Залужному. Все будет Украина, и я ни на миг в этом не сомневаюсь; Давно не было си**ок от Даши».

Ранее артистка выложила очаровательное видео и восхитила естественной красотой.

Как видно, в коротком черно-белом ролике Даша запечатлена, сидя на подоконнике, она закуталась в объемное белое одеяло и держит в руках чашку кофе. Волосы артистки распущены и немного взъерошены, а на лице нет макияжа.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала о судьбе детей во время войны.

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