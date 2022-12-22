Популярна українська співачка Тіна Кароль кілька днів тому повернулася до Києва та почала активно з'являтися на різних шоу, давати інтерв'ю та спілкується з шанувальниками. Вона також встигла відзначитись завдяки кільком кадрам, зробленим під час бесід на каналі 1+1.
У білому костюмі, з яскравим макіяжем і улюбленим укладанням Тіна сяяла перед камерами, заздалегідь відзначивши, що збиратися їй довелося без світла і вона намагалася впоратися з цим.
"Щаслива повідомити вас про звіт свого фонду, який існує завдяки нашим з вами спільним старанням. Дякую вам усім!" - також поділилася Кароль успіхами, зауважуючи, що не просто так проводить час закордоном.
«Краща ❤; Дуже добре; Улюблена зачіска та колір помади! Така яскрава 😍🙌🏻; Завжди у хорошому настрої у будь-якій ситуації 😍 Ангел України;
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Красуня🔥; Super face controlНаша українська маленька чарівна принцеса Тіна Кароль» - пишуть у мережі.
Нещодавно Кароль повернулася до України, разом із Денисом Монастирським вона вже встигла нагородити дітей, які допомагають наближати перемогу. 19 грудня, у День Святого Миколая, міністр внутрішніх справ разом зі співачкою вручили подарунки юним українцям, які виявили сміливість та героїзм під час війни.
Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.
Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.