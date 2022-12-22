Популярная украинская певица Тина Кароль несколько дней назад вернулась в Киев и начала активно появляться на различных шоу, давать интервью и общается с поклонниками. Она также успела отличиться благодаря нескольким кадрам, сделанным во время бесед на канале 1+1.

В белом костюме, с ярким макияжем и любимой укладкой Тина блистала перед камерами, заранее отметив, что собираться ей пришлось без света и она постаралась с этим справиться.

"Счастлива сообщить вам об отчете своего фонда, который существует благодаря нашим с вами общим стараниям. Благодарю вас всех!" - также поделилась Кароль успехами, подмечая, что не просто так проводит время заграницей.

«Лучшая ❤; Очень хорошо; Любимая прическа и цвет помады! Такая яркая 😍🙌🏻; Всегда в хорошем настроении в любой ситуации 😍 Ангел Украины;

Красавица🔥; Super face controlНаша украинская маленькая волшебная принцесса Тина Кароль» - пишут в сети.

Недавно Кароль вернулась в Украине, вместе с Денисом Монастырским она уже успела наградить детей, помогающих приближать победу. 19 декабря, в День Святого Николая, министр внутренних дел вместе с певицей вручили подарки юным украинцам, проявившим смелость и героизм во время войны.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.