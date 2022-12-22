Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення переїхала до Німеччини свого бойфренда, якого до цього приховувала. Не забуває Дар'я і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Петрожицька показала, з ким ділить постіль ночами.
На фото, яке зірка опублікувала у своєму блозі, де поруч із Дар'єю лежали два чорні коти.
"Добраніч", - написала лаконічно зірка у своєму блозі.
А до цього зірка привітала військових зі святом.
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"Збройні Сили України
Нескінченна подяка вам!
Готова робити все, щоб мати хоч трохи допомагати
Ви наші найкращі !!!
Слава Україні!
Слава Героям!" - написала артистка.
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