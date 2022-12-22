Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения переехала в Германию к своему бойфренду, которого до этого скрывала. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Петрожицкая показала, с кем делит постель ночами.

На фото, которое звезда опубликовала в своем блоге, где рядом с Дарьей лежали два черных кота.

"Доброй ночи", - написала лаконично звезда в своем блоге.

А до этого звезда поздравила военных с праздником.

"Вооруженные Силы Украины

Бесконечная благодарность вам!

Готова делать все, чтобы иметь хоть немного помогать

Вы наши лучшие !!!

Слава Украине!

Слава Героям!", - написала артистка.

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