Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка, яка стала популярною ще в дитинстві. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Гросу і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, як вирушила до Англії. Там Гросу не змогла пройти повз музей Гаррі Поттера.

Однією з локацій, яку відвідала Гросу, виявилася бочка з вершковим пивом із Гаррі Поттера.

"Butterbeer - напій з Гаррі Поттера. Насправді, на смак це кола з морозивом/або з вершками (без алкоголю)", - написала Аліна у своєму блозі.

Варто зазначити, що в оригінальному напої, який був описаний у книгах і показаний у романі про чарівника Гаррі, напій все ж таки був з алкоголем. Пропонуємо вам рецепт чарівного напою, який допоможе скрасити будь-якого вечора навіть без електроенергії.

Для приготування нам знадобляться:

ель - 500 мл

жовток - 1 шт

цукор (в оригіналі – коричневий) – 30 г

Олія несолона - 20 гр

Аніс, насіння - 14 ч. л.

Лакриця (вона ж корінь солодки) – 1 паличка, меленого 1 ч. л.

Для приготування потрібно взяти ялинку і вилити в посудину з товстим дном. Після цього його потрібно підігріти, а вже в суміш, що закипає, додати прянощі, зменшити вогонь і потримати 5 хвилин, злегка помішуючи. Після цього потрібно зняти напій з вогню та дати постояти 10 хвилин. Жовток, цукор та масло потрібно змішати в однорідну пасту. У цей час потрібно процідити ялинку з приправами і перелити його в чистий посуд, а потім підігріти його, але до кипіння вже не доводити. Коли напій нагріється, в нього потрібно акуратно втрутити віночком яєчну пасту. Ель після цього стане за кольором та консистенцією, як чай з молоком. Його треба продовжувати збивати до повної однорідності. Пари хвилин вистачить, але якщо потрібна пінка, можна і довше. Після цього напій можна перелити в келихи, почекати, поки охолоне, і пити.

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