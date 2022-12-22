Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала популярной еще в детстве. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Гросу и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как отправилась в Англию. Там Гросу не смогла пройти мимо музея Гарри Поттера.

Одной из локаций, которую посетила Гросу, оказалась бочка со сливочным пивом из Гарри Поттера.

"Butterbeer - напиток из Гарри Поттера. На самом деле, на вкус это кола с мороженым/или со сливками (без алкоголя)", - написала Алина в своем блоге.

Стоит отметить, что в оригинальном напитке, который был описан в книгах и показан в романе о волшебнике Гарри, напиток все же был с алкоголем. Предлагаем вам рецепт волшебного напитка, который поможет скрасить любой вечер даже без электроэнергии.

Для приготовления нам понадобятся:

эль - 500 мл

желток - 1 шт

сахар (в оригинале - коричневый) - 30 г

Масло несоленое - 20 гр

Анис, семена - 1\4 ч. л.

Лакрица (она же корень солодки) - 1 палочка, молотого 1 ч. л.

Для приготовление нужно взять эль и вылить в посудину с толстым дном. После этого его нужно подогреть, а уже в закипающую смесь добавить пряности, убавить огонь и подержать 5 минут, слегка помешивая. После этого нужно снять напиток с огня и дать постоять 10 минут. Желток, сахар и масло нужно смешать в однородную пасту. В это время нужно процедить эль с приправами и перелить его в чистую посуду, а потом его подогреть, но до кипения уже не доводить. Когда напиток нагреется, в него нужно аккуратно вмешать венчиком яичную пасту. Эль после этого станет по цвету и консистенции, как чай с молоком. Его нужно продолжать будет сбивать до полной однородности. Пары минут хватит, но если нужна пенка, то можно и дольше. После этого напиток можно перелить в бокалы, подождать пока остынет, и пить.

Напомним, Гросу после переезда в Америку рассказала, сколько нужно денег, чтобы жить там

А еще Politeka сообщала, что Алина Гросу похвасталась, каких звезд встретила в Лос-Анджелесе, и удивила кадром

Также Politeka писала, что Алина Гросу уехала покорять Лос-Анджелес и поразила внешним видом



